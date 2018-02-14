РИАМО - 14 фев. Профильный комитет Мособлдумы проработает предложения по направлению средств на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех подмосковных пенсионеров старше 70 лет, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Депутаты Мособлдумы заслушали ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона, которое было совмещено с отчетом его как главы регионального правительства перед парламентариями.

«Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета проработает предложения губернатора в части внесения поправок в региональный бюджет для направления средств на единовременную выплату по 5 тысяч рублей для всех пенсионеров старше 70 лет, а также увеличения заработной платы терапевтам и педиатрам в подмосковных медицинских учреждениях», - говорится в сообщении.

Председатель комитета Мособлдумы Тарас Ефимов также отметил, что региональный парламент проводит большую работу по созданию законодательной базы, улучшающей предпринимательский климат в Подмосковье.

«До 2020 года продлены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и патентной систем налогообложения. Ставка в размере 0% установлена для наиболее приоритетных видов деятельности. Резиденты особых экономических зон Московской области полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций в течение 8 лет с момента регистрации. Помимо этого, малому бизнесу предоставляются еще и различные имущественные преференции», - подчеркнул он.

По словам Ефимова, этот набор инструментов позволяет привлекать в экономику области не только новых «якорных» инвесторов, но и открывать бизнес в тех сферах, которые на сегодня особенно востребованы в регионе: социальный патронаж, развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств.

Депутат добавил, что развитие Подмосковья, каждого муниципального образования зависит от обеспеченности бюджета.

«Для этого Мособлдума принимает не только законы на уровне субъекта, но и выходит с законодательной инициативной в Государственную думу», - заключил Ефимов.