РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. В IV фестивале «Царство детских сердец», который прошел в среду в Красногорске, приняли участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

«Главная цель фестиваля – объединение ресурсов нашего общества, прежде всего педагогической и родительской общественности, в вопросах оказания комплексной помощи детям-инвалидам, привлечение внимания к необходимости обеспечить им равные возможности образования, доступа в учреждения дополнительного образования, досуговые и так далее», – сказал Сюрин.

Он отметил, что в городском округе Красногорск проживают порядка 500 детей-инвалидов с различными нарушениями развития и около 9 тысяч детей обеспечены различными формами специализированной коррекционно-развивающей помощи.

«В системе образования муниципалитета порядка 700 специалистов, которые прямо или косвенно работают с детьми с инвалидностью: олигофрено-педагоги, дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги и так далее», – отметил Сюрин.

Гостем фестиваля «Царство детских сердец» стал глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

«Стойкости вам и крепости духа!» – пожелал он участникам фестиваля и их родителям.