РИАМО - 14 фев. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после сбоя, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

«16:52, Замоскворецкая линия. Движение поездов на южном участке линии восстановлено и введено в график», - говорится в сообщении.

Ранее в канале сообщалось, что сбой на «зеленой» ветке метро произошел из-за инцидента с пассажиром. На южном участке линии были увеличены интервалы движения поездов.