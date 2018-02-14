РИАМО - 14 фев. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на выпуск кабельно-проводниковой продукции для авиационной промышленности в подмосковном городе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Общая стоимость проекта – 317,5 миллиона рублей, из них заем ФРП составит 70 миллионов рублей, еще 30 миллионов рублей предоставит Фонд развития промышленности Московской области», - говорится в сообщении.

Проект предполагает модернизацию оборудования для работы с современными и перспективными изоляционными материалами, разработку кабельных изделий, превосходящих по техническим характеристикам импортные аналоги.

Новые высокочастотные и радиочастотные кабели обеспечат передачу цифровых сигналов на высоких частотах, а также значительно повысят скорость передачи сигналов, имеющих рабочее волновое сопротивление до 150 Ом. При этом диапазон рабочей температуры (при условии сохранения гибкости) составит от минус 60 до 200 градусов.

«Проект АО «ОКБ КП» получил одобрение экспертного совета по условиям флагманской программы ФРП – «Проекты развития». Компании одобрен совместный заем федерального фонда с Фондом развития промышленности Московской области. С помощью займа предприятие произведет техническое перевооружение производства по выпуску высокочастотных и радиочастотных кабелей для передачи цифровых сигналов на высоких частотах. Сегодня эта продукция востребована авиационной промышленностью», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Прежде чем ФРП выделит средства под 5% годовых, с компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.