РИАМО - 14 фев. Депутаты Московской областной думы Евгений Аксаков и Ирина Слуцкая посетили новый онкоцентр Московской области в Подольске, где им показали уникальное для Подмосковья оборудование, которое должно решить проблему с оказанием медицинской помощи онкобольным в регионе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По словам главного врача онкорадиологического центра Александра Филимонова, в новом онкоцентре пациенты Подмосковья могут получить почти весь спектр лечения онкозаболеваний.

«Александр Филимонов рассказал депутатам Московской областной думы, что центр оснащен всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи. Было закуплено два аппарата лучевой терапии и четыре для диагностики, а также для радиохирургии. Кроме того, в центре можно пройти и химиотерапию», - говорится в сообщении.

Один из аппаратов лучевой терапии – представитель последнего поколения медицинской техники. Подобное оборудование есть только в некоторых крупных центрах РФ. В зависимости от опухоли, результат лечения может быть виден уже в течение недели. Его стоимость около 300 миллионов рублей. Все установленное оборудование – зарубежное, однако сейчас обсуждается возможность его сборки на территории Московской области, что значительно сократит затраты на его покупку и обслуживание в будущем.

«Важно, чтобы не возникла проблема нехватки расходников на закупленное иностранное оборудование, когда нельзя достать нужные детали, и приходится отложить оказание медицинской помощи», - отметила Слуцкая.

В день посещаемость центра может достигать 300 человек – принимать их будут квалифицированные специалисты с опытом работы в федеральных медицинских учреждениях. Для приема в онкоцентре предусмотрено пять кабинетов – дальше пациентов направляют на процедуры. Сейчас штат онкоцентра почти полностью укомплектован – есть специалисты на всех направлениях, но ведется их «донабор» до необходимого количества.

Расположение центра в Подольске должно обеспечить максимальную близость к медицинской помощи даже из дальних районов. Его задача – обслуживание онкобольных на юге области (Домодедово, Серебряные Пруды и Ступино в том числе) и частично - на западе. Для некоторых пациентов предусмотрен стационар – на 12 койко-мест. Несмотря на небольшое количество коек, врачи предполагают, что проблем с размещением не возникнет.

«В Подольской городской больнице есть онкологическое отделение, и я надеюсь, что в случае необходимости, коллеги помогут со стационаром», - уточнил Аксаков.

Кроме того, главный врач онкоцентра рассказал депутатам, что в плане инвесторов провести модернизацию других учреждений в сфере лечения онкологии – в частности, Московского областного онкологического диспансера.

По словам депутатов, также стоит рассмотреть возможность создания третьего центра кластера для севера Подмосковья – таким местом может стать город Химки, однако такой вопрос еще не обсуждался инвесторами.

Онкорадиологический центр построен на базе Подольской городской клинической больницы, общая площадь здания составляет свыше 6,7 тысячи квадратных метров. Центр в Подольске входит в кластер по лечению онкологических заболеваний на территории Подмосковья вместе с новым онкорадиологическим центром на территории онкологического диспансера в Балашихе.

Концессионное соглашение по созданию и последующей эксплуатации этого онкоцентра было заключено 4 марта 2015 года между правительством Московской области и инвестором ООО «ПЭТ-Технолоджи-Подольск». Медучреждение построено за счет внебюджетных средств: общий объем инвестиций на возведение и оснащение - более 2 миллиардов рублей. После окончания строительства объект переходит в собственность Подмосковья.

80% услуг центра будут оказываться за счет средств ОМС и только 20% - платные. Жители области обслуживаются бесплатно, для остальных регионов России лечение будет бесплатным только по направлению.