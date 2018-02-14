РИАМО – 14 фев. Возмущения в магнитосфере Земли ожидаются после 15 февраля из-за выброса плазмы из атмосферы Солнца, сообщается на сайте «Метеовести».

Пятно на Солнце, имеющее порядковый номер AR2699, меняет свою форму. В минувшие выходные оно выросло до размеров нашей планеты с двумя магнитными островами.

«Эта солнечная «веснушка» в самое ближайшее время приведет к дестабилизации магнитосферы Земли. По расчетам специалистов, выброс плазмы из атмосферы Солнца достигнет магнитного поля Земли к утру четверга, и в магнитосфере нашей планеты прогнозируются заметные возмущения», — говорится в сообщении.

Быстрые изменения в появлении пятна связаны со стремительным изменением его магнитного поля. Ученым давно известно, что магнитные поля могут сжиматься, пересекаться и взрываться. Этот процесс получил название магнитного пересоединения.