РИАМО - 14 фев. Жители подмосковной Дубны предлагают сделать символом нового моста через Волгу бобра, сообщил журналистам в среду глава городского округа Дубна Максим Данилов.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к концу 2018 года в Дубне откроют движение по мосту через Волгу.

«На сегодняшний день символ пока не появился. Вчера 37% горожан хотели, чтобы бобер был символом», - сказал Данилов.

По его словам, в настоящее время транспортная связь осуществляется по технической дороге над плотиной, где часто жители Дубны стоят в пробках по несколько часов, а после постройки моста дорога от одного берега на другой займет три минуты.

Он добавил, что в Дубне также появилась самая большая круговая дорога. Для нее тоже еще не придуман символ.