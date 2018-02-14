РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 14 фев. Житель Жуковского Антон Черных прошел отборочный турнир на соревнования «Кубок GLOBIS 2018» по игре Го в Токио, сообщил в среду Жуковскому информагентству представитель федерации Го Московской области Михаил Каймин.

Черных учиться в школе №15 Жуковского. Он является действующим чемпионом России по Го в возрастной категории до 20 лет.

«Отборочный турнир на «Кубок GLOBIS 2018» среди молодежи до 20 лет прошел в рамках фестиваля европейского Го в Ватра-Дорней (Румыния) с 5 по 11 февраля. По результатам отбора Антон Черных завоевал право представлять Европу на соревнованиях в Японии», – сказал Каймин.

По данным агентства, турнир по Го «Кубок GLOBIS» проводится в Токио с 2014 года. В текущем году соревнование начнется 19 апреля. Состязание соберет сильнейших представителей Азии, Европы, Америки и Австралии. В соревнованиях прошлых лет принимал участие другой житель Жуковского – Вячеслав Каймин.