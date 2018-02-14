РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции задержали приезжего гражданина Средней Азии, который совершал кражи у пассажиров на Белорусском вокзале столицы, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Как уточняется в материале, 35-летний гражданин Киргизии, не имеющий на территории РФ ни постоянной работы, ни официальной регистрации, прибыл на Белорусский вокзал для ночлега. Выбирая себе место, он увидел группу спящих людей, расположившихся под эскалатором. Его внимание привлекла женская сумочка, выпавшая из рук спящей хозяйки.

«Добычей злоумышленника стали наличные деньги в сумме 12 тысяч рублей и находящийся в сумке мобильный телефон. Спустя полчаса он выбрал новый объект для хищения – сотовый телефон, который владелец оставил на стойке для зарядки в кассовом зале по продаже билетов на поезда дальнего следования», - говорится в сообщении.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения транспортным полицейским стала известна внешность злоумышленника, и уже на следующую ночь его задержали и доставили в дежурную часть. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).