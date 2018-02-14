РИАМО - 14 фев. Московская область вошла в тройку лидеров медиарейтинга регионов РФ по реализации майских указов президента Владимира Путина в сфере ЖКХ в январе 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга стали Якутия, Коми и Московская область. Самые заметные события по реализации майских указов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: за прошедший год в Подмосковье за счет областного и муниципального бюджетов расселено более 32 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Аварийное жилье в Подмосковье расселили в рамках обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем по указу президента Владимира Путина. В 2017 году переселение прошло в 19 муниципальных районах и городских округах. Комфортное жилье по программе получили 1918 граждан.

В топ-10 медиарейтинга также вошли Омская, Калининградская области, Татарстан, Ивановская область, Карачаево-Черкесия, Владимирская область и Приморский край.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей около 43,4 тысячи источников. При расчетах учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина. Период исследования — январь 2018 года.