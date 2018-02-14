РИАМО - 14 фев. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» разрабатывает цифровую образовательную платформу для детей, сообщила руководитель аппарата общественного движения Елена Слесаренко.

«Это совершенно новый проект, который мы сейчас активно разрабатываем и будем презентовать. Я надеюсь, что цифровая образовательная платформа станет именно той базой, на которой будет основываться все юнармейское движение. Задача этой платформы - быть доступной для всех ребят нашей страны», - сказала Слесаренко.

По ее словам, различные специалисты поделятся с детьми своим опытом и знаниями.

«Я бы хотела добавить, что платформа будет выглядеть как сайт, и мы планируем привлечь известных блогеров, которые будут обучать детей профессиям будущего. Хочу еще раз подчеркнуть, что «Юнармия» - это целый мир. И одна из главных целей - это развить таланты каждого ребенка», - отметила руководитель дирекции по связям с общественностью движения Екатерина Агафонова.

По словам начальника главного штаба «Юнармии» Дмитрия Труненкова, общественное движение разработало 11 новых направлений, в том числе лидерство и гражданский патриотизм, киберспорт, профориентация, инновационное научно-техническое творчество, военно-спортивное направление и другие. Они будут представлены на форуме «Я - Юнармия!», который пройдет в КВЦ «Патриот» 22-23 февраля.