РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 фев. В подмосковном Королеве 16 февраля пройдет заседание рабочей группы городского координационного совета, посвященное вопросам земельно-имущественных отношений, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«В ходе заседания начальник управления землепользования Марина Плахова зачитает доклад по работе земельного управления за 2017 год. Далее планируется обсуждение вопроса о вовлечении в налоговый оборот земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности, по которым не установлены границы в координатном описании, и другие вопросы», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 14:30 в деловом и культурном центре «Костино». Подробную информацию о повестке заседания разместили на портале координационного совета города.