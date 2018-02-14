РИАМО - 14 фев. Генерального подрядчика оштрафовали в Москве на 170 тысяч рублей по итогам проверки Мосгосстройнадзора за нарушения проекта по армированию и технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Мосгосстройнадзор провел проверку строительства жилого комплекса на востоке Москвы с привлечением специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве («ЦЭИИС»). В общей сложности эксперты выполнили девять исследований.

«Специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций, качеству готовой бетонной поверхности и технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах», - говорится в сообщении.

По итогам проверки генподрядной организации было выдано предписание об устранении нарушений, вынесены постановления о привлечении застройщика к административной ответственности на общую сумму 170 тысяч рублей.

Жилой комплекс на 348 квартир с подземной стоянкой на 480 машино-мест и дошкольным образовательным учреждением на 50 мест строится по адресу: Никитинская улица, владение 10/1. Застройщиком выступает ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Студия», генподрядчик – АО «Промстройтехно-Инвест». Строительство ведется с апреля 2017 года и планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. Все нарушения, выявленные на строительстве жилого дома на Никитинской улице, участники строительства оперативно устраняют. Комитет установил строгий контроль за устранением нарушений», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко..