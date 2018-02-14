РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Сотрудники МУП «Подольский комбинат благоустройства» в феврале нарушили график вывоза мусора в селе Сынково Подольска из-за вышедшей из строя техники, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на нарушение графика вывоза мусора коммунальщиками в селе Сынково. Она отметила, что в текущем году возникла проблема с вывозом мусора. В частности, контейнеры у дома №9 по улице Центральная не чистились.

«По обращению, поступившему на портал «Добродел», сотрудниками МУП «Подольский комбинат благоустройства» были проведены работы по наведению порядка на контейнерной площадке по вышеуказанному адресу. Также сообщаем, что нарушение графика вывоза мусора произошло из-за сломанной мусоросборочной техники», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.