РИАМО - 14 фев. Представители федеральных ведомств встретились с губернаторами регионов Центрального федерального округа РФ и обсудили способы ускорения процедур для разрешения проблем с участниками долевого строительства, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду состоялось совещание по вопросам восстановления прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов - под председательством полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева.

«Мы обратились к уполномоченному представителю президента на основании поручения, которое нам дал Владимир Владимирович (Путин, президент РФ, – ред.), для того, чтобы полпредство нам помогло. Сегодня сюда пришли федеральные чиновники высокого ранга: Минприроды, АИЖК, Минстрой. Мы обсуждали решения, которые позволят ускорить выдачу бумаг, на основании которых люди получат ключи. Дома эти, по сути, достроены или практически достроены. Осталась формальность - подписать бумаги», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это тоже делается в рамках законов и правил, и их никто не может нарушать. На встрече искали способы, как ускорить прохождение бюрократических процедур и выдачу ключей людям.

«Сегодня были представители дольщиков, квартал Лукино (в прошлом ЖК «Алексеевская роща» - ред.), в частности. Ряд объектов требуют компенсационной застройки, в частности, «Высокие Жаворонки» в Одинцове», - добавил Воробьев.

По его словам, власти Подмосковья прикладывают максимальные усилился для того, чтобы обманутые дольщики получили жилье. Губернаторы регионов ЦФО РФ также держат ситуацию на контроле, однако ряд разрешительных документов выдают федеральные органы власти.

«Вчера на примере Московской области мы проанализировали ситуацию и сформулировали проблемные вопросы. Сегодня на совещании с участием заинтересованных федеральных министерств и ведомств мы рассмотрели эти вопросы и выработали решения. Также предложены механизмы, которые могут быть использованы для незавершенных объектов строительства. Вопросы защиты прав граждан находятся на контроле и работа будет продолжена», - отметил, подводя итоги совещания, Гордеев.

Ранее Воробьев сообщил, что за пять лет ключи были выданы почти 20 тысячам человек, участвовавшим в долевом строительстве.