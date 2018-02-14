РИАМО - 14 фев. Москвичам-победителям зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане выплатят по 4 миллиона рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«После каждой Олимпиады мы подводим итоги и обязательно выплачиваем дополнительные премии, оказываем при необходимости помощь спортсменам, иногда, в том числе, решаем их бытовые, жилищные вопросы. Определена сумма, что за золотую медаль выплачиваются четыре миллиона и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов», – сказал Собянин в интервью газете Metro.

Он добавил, что считает всех спортсменов, которые отправились на Олимпиаду, героями.

«Я считаю, что все ребята, которые поехали на Олимпиаду и выступают там, уже сами по себе герои. Потому что преодолеть такое отношение к России, к российским спортсменам уже дорогого стоит. Нужно обладать мужеством, а если при этом еще и показывать высокие результаты – это вдвойне здорово», – отметил Собянин.

Мэр указал на то, что происходящее с российскими спортсменами находится за «пределами добра и зла». Он напомнил, что Спортивный арбитражный суд признал обвинения в употреблении допинга в отношении спортсменов из РФ недоказанными, но многих все равно не пустили на Игры.

«Так что любой российский спортсмен, который займет любое призовое место, считаю, должен быть национальным героем. Хотя мы традиционно болеем за москвичей, которые составляют костяк команды, около четверти, – как раз и Владимир Морозов, Евгения Медведева, Алина Загитова москвичи, которые действительно достойно выступают, – но еще раз скажу, что мы болеем за всех российских спортсменов», – подчеркнул Собянин.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».