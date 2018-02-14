РИАМО - 14 фев. Нового собственника двухэтажного здания с участком земли в столичном районе Южное Бутово определил электронный аукцион, инвестор, который заплатил за объект 29 миллионов рублей, приведет его в порядок и откроет в нем коммерческое предприятие, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Восемь инвесторов боролись за нежилой коммерческий объект, в котором в разное время размещались ресторан, парикмахерская и магазины. В ходе аукциона, организатором которого выступил департамент города Москвы по конкурентной политике, начальная стоимость лота увеличилась на 100%. Инвестору приобретение обошлось в 29 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Объект представляет собой нежилое двухэтажное здание площадью около 750 квадратных метров с земельным участком, расположенное по адресу: улица Синельниковская, дом 49. Степень износа здания составляет 45%.

Как отметил инвестор Дмитрий Мартемьянов, при грамотном подходе объект можно привести в порядок в сжатые сроки и запустить интересный проект. Здание расположено недалеко от метро, внутри квартала в жилом районе. Назначение будущего объекта пока не раскрывается, однако владелец не исключает, что после ремонта здание станет интересным для ритейла.

В настоящее время на инвестиционном портале Москвы на экспозиции находятся около 250 нежилых помещений.