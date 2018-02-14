РИАМО - 14 фев. Для удобства пассажиров Московской железной дороги (МЖД) в период празднования Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных электричек, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом: 22 февраля – расписанием пятницы, 23, 24 февраля – расписанием субботы, 25 февраля – расписанием воскресенья, 26 февраля – расписанием понедельника.

На Казанском и Курском направлениях МЖД появятся дополнительные межобластные «экспрессы». В пятницу, 23 февраля, с Казанского вокзала столицы в 9:10 отправится «экспресс» до станции «Рязань-2». В воскресенье, 25 февраля, два межобластных «экспресса» выполнят рейсы в Москву из Тулы (в 14:07) и из Рязани (в 14:08).

Накануне Дня защитника Отечества в четверг, 22 февраля, с Курского вокзала отправятся «экспрессы» во Владимир (в 15:30 и 20:27) и в Тулу (в 16:39), а с Казанского вокзала – в Рязань (в 17:23 и в 18:40). В Калужской области будут курсировать четыре пригородных электропоезда: отправлением из Калуги до станций «Износки» (в 17:50) и Ферзиково (в 17:54); в обратном направлении со станций «Ферзиково» в 16:24, «Износки» – в 21:27.

В воскресенье, 25 февраля, в рейс выйдут два «экспресса» в Москву: в 15:35 со станции «Рязань-2» и в 19:34 из Владимира. На маршруте Черусти – Вековка Казанского направления во все дни праздников будут курсировать четыре дневные электрички с увеличенным количеством вагонов – до 11.

«Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - добавляется в сообщении.