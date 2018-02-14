РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. На улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск Подольска рабочие закрыли открытый люк, который частично был завален снегом, нарушение устранили после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель направил на портал сообщение с просьбой закрыть открытый люк в микрорайоне Климовск на улице Дмитрия Холодова, у дома №6. По его словам, люк открыт и его частично замело снегом.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», касалось открытого колодца в микрорайоне Климовск по улице Дмитрия Холодова у дома №6. Оно было рассмотрено администрацией округа. На данный момент недостатки, указанные в обращении, были устранены», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.