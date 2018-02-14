РИАМО - 14 фев. В столичном районе Люблино на Совхозной улице в сауне-хостеле во время рейда в рамках проекта «Безопасная столица» обнаружена «комната пыток», говорится в сообщении пресс-службы Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

За помощью накануне обратились жители, которые страдали от сильного шума и большого количество посетителей досугового центра.

«В ходе проверки выяснилось, что владелец хостела устроил притон по оказанию различных услуг, а для любителей «экстрима» внутри сауны была незаконно вырыта «комната пыток», – сообщил порталу сокоординатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Помимо этого, в помещении были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Проект «Безопасная столица» будет добиваться скорейшего закрытия данного заведения.

Согласно принятым еще в 2014 году поправкам в Жилищный кодекс РФ, открывать бани и сауны в многоквартирных домах, включая подвальные и цокольные помещения, запрещено.