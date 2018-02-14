РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации Люберец в прошлом году поступило почти 12 тысяч обращений от жителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В прошлом году (в 2017 году – ред.) жители Люберец более активно направляли обращения в отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации округа. В 2017 году поступило 11 867 обращений от жителей, это на 21% больше, чем в 2016 году (9 369)», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что граждане отправляли обращения по почте, а также использовали иные ресурсы.

«Письменные обращения, направленные почтой, составили 2 895, на адрес электронной почты губернатора Подмосковья – 2 020, на личных приемах граждан главой – 280, во время прямых эфиров на ТВ и радио – 295, во время встреч жителей с главой – 113, на официальный портал администрации – 1 824, по межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) – 3 441», – пояснил Ружицкий.

По его словам, все письменные и устные обращения рассматривались окружными чиновниками и направлялись на исполнение руководителям соответствующих отраслевых органов администрации.