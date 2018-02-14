РИАМО - 14 фев. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства общеобразовательной школы в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках, объект планируют ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Согласно проекту, площадь трехэтажного здания составит 20,4 тысячи квадратных метра. Школа рассчитана на 1,1 тысячи учащихся. Здание состоит из двух блоков, соединенных между собой двухэтажным переходом.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, рабочие приступили к устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Завершить все строительные работы планируется в начале третьего квартала 2018 года», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

В школе будет оборудованы учебные классы, а также специализированные кабинеты, хореографический зал, библиотека, медпункт, административные помещения, фото-кино студия, комната живой природы, столовая на 570 мест, актовый зал на 660 мест с эстрадой. В каждом блоке будет размещен спортивный зал.

На прилегающей территории будут оборудованы стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, волейбольная и бадминтонная площадки, зоны отдыха, подвижных игр, учебно-опытная зона.

Финансирование – средства инвестора. Застройщиком выступает АО «Континент проект».