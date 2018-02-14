РИАМО - 14 фев. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двоих рабочих в результате обрушения строительных лесов на юге Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по сообщению о травмировании рабочих проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», - сказала Иванова.

По предварительным данным, днем 14 февраля на строительном объекте, расположенном по улице Тюфелева Роща, произошло обрушение строительных конструкций. В результате двое рабочих упали и получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, добавила собеседник агентства.

По ее словам, в настоящее время следователи выехали на место происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.