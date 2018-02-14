РИАМО - 14 фев. Подмосковные фермеры довольны поддержкой со стороны региональных властей, которые создали в Московской области благоприятный инвестиционный климат, сообщил журналистам в среду сыровар Олег Сирота.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2018 году у подмосковных фермеров появится возможность подать заявки на получение субсидий в электронном виде.

«Подмосковье - лидер по темпам роста, по количеству фермерского сыра в России. Правительство Московской области видит перспективу, отдачу. В Подмосковье есть все условия для работы маленьких сыроварен, у нас инвестиционный климат - маленьких производителей не «кошмарят», власть дружит с производителем», - сказал Сирота.

Также в ходе обращения к жителям Воробьев сообщал, что в прошлом году в Подмосковье впервые в России начали предоставлять гранты малым сыроварням. В марте в Дмитровском районе начнется строительство сырного кластера. В него войдут четыре крупных производителя, в том числе из Италии и Испании.