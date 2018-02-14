РИАМО - 14 фев. В ряде муниципалитетов Московской области из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе были закрыты почти 30 групп в 22 детских садах региона, а также 26 классов в более чем 10 подмосковных школах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

В период с 3 по 9 февраля (шестая неделя 2018 года) на территории Московской области зарегистрировано 52798 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе среди детей до 14 лет – 35676 случаев заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа, все – дети. Уровень заболеваемости среди совокупного населения на шестой неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 31,7%.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыто 27 групп в 22 ДОУ (в Серпуховском и Ногинском районах, в Чехове, Химках, Долгопрудном, Ивантеевке, Подольске)», - говорится в сообщении.

Кроме того, также закрыты 26 классов в 11 подмосковных школах (в Солнечногорском районе, городских округа Шатура, Лобня, Химки, Долгопрудный и Балашиха, а также Павловский Посад).

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», - подчеркивается в материале.