РИАМО - 14 фев. Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди совокупного населения Московской области зафиксирован за прошедшую неделю ниже эпидемиологического порога почти на 32%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

В период с 3 по 9 февраля шестая неделя 2018 года) на территории Московской области зарегистрировано 52798 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе среди детей до 14 лет – 35676 случаев заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа, все – дети.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на шестой неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 31,7%», - говорится в сообщении.

При этом среди детей до двух лет показатель заболеваемости ниже на 58,3%; в возрастной группе от трех до шести лет - ниже на 44,7%, среди детей от семи до 14 лет - ниже на 41,0%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 47,4%.