РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 14 фев. Энергетики восточного филиала МОЭСК продолжают реконструкцию линий электропередачи 0,4 кВ в Орехово-Зуевском районе, в текущем году работы запланированы в деревне Петрушино, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Продолжается реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ по программе реконструкции электросетей в Орехово-Зуевском районе, в нынешнем году (в 2018 году – ред.) энергетики восточного филиала МОЭСК модернизируют энергообъекты в деревне Петрушино: заменят железобетонные опоры старого образца на новые, проложат самонесущий изолированный провод», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время специалисты восточных электросетей реконструировали энергообъекты в деревне Беззубово Ильинского сельского поселения. В частности, помимо двух существующих трансформаторных подстанций (63 и 250 кВА), была установлена еще одна – 160кВА, заменены 158 железобетонных опор старого образца на новые, а также проложены 6 километров самонесущего изолированного провода.

«На время работ энергетики стараются перевести потребителей на резервную схему энергоснабжения с минимальным перерывом в энергоснабжении. За сутки до отключения электроэнергии о плановых работах оповещается диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования», – отмечается в сообщении.

По сведениям агентства, информация для потребителей о плановых отключениях также доступна на официальном сайте ПАО «МОЭСК» (www.moesk.ru), телефон «светлой линии» МОЭСК: 8(800)700-40-70.