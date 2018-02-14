РИАМО - 14 фев. С 9 по 18 февраля в Лианозовском парке полным ходом идет ярмарка «Московская Масленица», народные гуляния развернулись в Лианозовском парке, Гончаровском парке, этнографической деревне Бибирево, парке Ангарские пруды и парке «Дубки», говорится в сообщении пресс-службы ПКиО «Лианозовский парк».

«Удивительный праздник ждет гостей 18 февраля с 13:00 до 19:00 на главной сцене и площади Лианозовского парка. Купите подарки на ярмарке, примите участие в конкурсах лучших столичных аниматоров и выиграйте вкусные призы», - говорится в сообщении.

Посетителей ждут традиционные народные игры и костюмированные фотосессии в фотоателье, мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, карнавальных костюмов и оберегов, соревнования, эстафеты и выступления фольклорных коллективов.

Масленица в Гончаровском парке будет по-настоящему широкой – праздновать проводы будут два дня. 17 февраля с 12:00 до 17.00 и 18 февраля с 13:00 до 19:00 будут открыты масленичная ярмарка и тир. Всем гостям будут бесплатно раздавать блины в течение всего праздника.

18 февраля с 12:00 до 14:00 в районе сцены в этнографической деревне Бибирево – праздничная программа «Гуляй Бибирево на Масленице!». Скоморохи, ростовые куклы, выступление фольклорного ансамбля и танцевального коллектива, а также загадки, конкурсы, песни и неповторимая атмосфера этнографической деревни ждут тех, кто действительно хочет погулять на Масленице.

На сцене парка «Ангарские пруды» 18 февраля с 13:00 до 15:00 посетителей ждет широкая Масленица для всех жителей муниципального округа Дмитровский. На украшенной масленичной символикой сцене зрителей ждет развлекательная и познавательная программа. Гостей встретят скоморохи и артисты в стилизованных костюмах, которые закружат гостей в огромном масленичном хороводе.

В парке «Дубки» 18 февраля с 11:00 до 12:00 на территории катка пройдет веселое масленичное действо от центра культуры и творчества «Нега». Веселые скоморохи проведут праздничное анимационно-игровое представление для детей и их родителей, поиграют в активные игры, конкурсы, а также погрузятся в интересные зимние аттракционы и забавы за участие в которых получат призы.