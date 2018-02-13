РИАМО - 13 фев. В Рузском городском округе состоялось торжественное открытие обновленного офиса местного отделения Всероссийского общества инвалидов, сообщил РИАМО сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

«Я принял участие в открытии обновленного офиса местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Это было замечательное событие, на котором присутствовало около 100 человек, в основном, конечно же, это были люди с инвалидностью. И мы вместе с руководителем местного отделения Всероссийского общества инвалидов, а также с главой администрации городского округа и с руководителем исполкома регионального штаба ОНФ Московской области разрезали ленточку нового помещения», - сказал Лысенко.

Он добавил, что помещение было отремонтировано за счет внебюджетных средств.

«Помещение сейчас выглядит замечательно - светлое, чистое, уютное. Самое главное - доступное для людей с инвалидностью», - отметил Лысенко.

Он добавил, что в обновленном офисе местного отделения будут работать члены Всероссийского общества инвалидов, также там будут работать члены Всероссийского общества слепых. По словам Лысенко, открытие обновленного офиса простимулирует приток новых активистов в ряды Всероссийского общества инвалидов.

«Это позволит сделать Всероссийское общество инвалидов центром притяжения всех людей с инвалидностью, которые даже не являются членами Всероссийского общества инвалидов. Для Рузского городского округа это имеет огромное значение, потому что здесь проживают около 6 тысяч инвалидов и около 200 семей с детьми-инвалидами», - добавил Лысенко.

Он рассказал, что также во время поездки в Рузу обсуждались проблемы трудоустройства и занятости инвалидов, так как по среднестатистическим показателям не менее 1 тысячи инвалидов являются инвалидами трудоспособного возраста. Работа для инвалидов является важной частью для увеличения дохода семьи, для преодоления бедности и малообеспеченности.

По его словам, в феврале следующего года местному отделению Всероссийского общества инвалидов исполнится 20 лет, в связи с чем были даны рекомендации по разработке плана мероприятий, приуроченных к юбилею.

Лысенко отметил, что план будет подразумевать не только праздничную часть, но и список дел, которые предстоит совершить перед юбилеем местного отделения.

«Мы провели встречу с активистами «Единой России». Нам очень важно понимать, какие проблемы в различных сферах жизни чувствуют и ощущают представители «Единой России». Мы очень много вопросов и проблем обсудили, очень интересно. Надо сказать, что позиция конструктивная. Люди говорили о проблемах и предлагали определенные пути решения», - сказал Лысенко.

Он добавил, что особой проработки требует вопрос газификации в городском округе. В рамках встречи было предложено создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами газификации в округе. Также одним из предметов разговора стал санаторий «Дорохово».

По его словам, было рекомендовано создать рабочую группу, которая будет заниматься решением этой проблемы. Также в ходе встречи обсудили и проблемы в здравоохранении. В частности, и о проблемах в санатории «Дорохово».

«Люди настроены на то, на что нас ориентирует президент. Это движение вперед, это понимание того, куда мы движемся. Это понимание механизмов решения различных проблем. Только понимая такие механизмы, только опираясь на определенные ресурсы и видя ориентиры, можно эти проблемы решать. И даже если сегодня это кажется очень трудным сделать, то все равно надо стартовать, потому что через один, два, три, десять лет решение этих проблем будет еще более труднее, потому что проблемы многократно возрастут», - заключил Лысенко.