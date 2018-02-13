РИАМО - 13 фев. По требованию прокуратуры управляющая компания городского округа Красногорск погасила задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму свыше 23 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Красногорская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ранее у управляющей компании ООО «Сфера» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за поставку тепловой энергии.

«В связи с этим прокуратура внесла руководителю юридического лица представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время принятыми мерами прокурорского реагирования ресурсоснабжающей организации перечислено более 23 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Также по результатам изучения исполнительных производств рассматриваемой категории в территориальном отделе судебных приставов Красногорская городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона начальнику управления ФССП России по Московской области.