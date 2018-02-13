РИАМО - 13 фев. Билеты на чемпионат мира по футболу-2018 распространяются в соответствии со строгими правилами FIFA и альтернативных вариантов для их покупки не существует, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее Госдума ввела штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018. В соответствии с законом, граждан за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать штрафом в размере от 50 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить не менее 150 тысяч рублей. За реализацию поддельных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на их получение – от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от статуса лица.

«Чемпионат мира по футболу – событие долгожданное и вокруг билетов уже давно развернулся соответствующий ажиотаж. Разумеется, спрос превышает предложение, и продажа билетов проходит по четкому выверенному алгоритму, который тщательно контролирует FIFA. При таком ажиотаже, к сожалению, появляется вероятность столкнуться с мошенниками, которые продают поддельные билеты через интернет по «выгодной» цене или без необходимости подавать официальную заявку. Еще раз повторюсь: процедура покупки билета – строго регламентирована и не подразумевает альтернативных возможностей», - заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Продажа билетов путем случайной жеребьевки завершилась 31 января. 13 марта стартует еще один этап – продажа билетов в порядке живой очереди. Пока билеты продаются только на официальном сайте FIFA, позже они появятся и в кассах главных билетных центров АШАФ.

«Всем, кто хочет попасть на матчи турнира, первым делом предстоит пройти регистрацию на сайте Международной федерации футбола. Там же после регистрации появится возможность подать заявку на покупку билета. Случайно заполучить лишний билет у входа на стадион не получится — все они будут содержать личные данные болельщиков», - отметил министр.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.