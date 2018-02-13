РИАМО - 13 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям привлекло к ответственности администрацию сельского поселения Медвежье-Озерское Щелковского района Подмосковья за нарушения в сфере ветеринарии, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В конце января 2018 года ведомством проведена проверка в отношении администрации сельского поселения Медвежье-Озерское на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«В результате проверки выявлены нарушения требований закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» и Ветеринарно-санитарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями для человека и животных», - говорится в сообщении.

В феврале 2018 года управлением администрация сельского поселения Медвежье-Озерское Щелковского района Московской области привлечена к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.