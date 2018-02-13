РИАМО - 13 фев. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверили автозаправочный комплекс в подмосковной Лобне в преддверии чемпионата мира по футболу 2018, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Госадмтехнадзор продолжает проводить проверки, связанные с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу. В рамках полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий Московской области от чрезвычайных ситуаций, инспекторы провели проверку заправочного комплекса в Лобне.

«В ходе надзорного мероприятия, инспекторы проверили на автозаправочном комплексе, расположенном на пути от аэропорта «Шереметьево», наличие необходимой документации, а также проведение мероприятий, связанных с защитой объекта от возможных чрезвычайных ситуаций», - сказала Витушева.

По ее словам, проведенная проверка показала, что руководством топливозаправочной станции выполнены все необходимые мероприятия. Проверки будут продолжены и далее.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.