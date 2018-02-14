РИАМО - 14 фев. Московский драматический театр «Модерн» и художественный руководитель Юрий Грымов представляют трагедию Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь», премьера которой пройдет в среду, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Примечательно, что пьеса не ставилась в Москве более 100 лет. В 1903 году трагедию удалось поставить Станиславскому и Немировичу-Данченко, до этого постановку запрещал цензурный комитет.

«Великий язык Шекспира, яркие актеры театра «Модерн», масштабные декорации, костюмы двукратного обладателя премии «Золотая маска» Ирэны Белоусовой и диалог величайшего классика с современным зрителем», - говорится в сообщении.

Ближайшие премьерные показы спектакля состоятся 14 и 23 февраля, 7 и 22 марта 2018 года в 19:00.

Эмбарго на 02:00:

Мособлизбирком проведет жеребьевку по эфиру для кандидатов в президенты РФ в среду

РИАМО - 14 фев. Избирательная комиссия Московской области проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность президента России в среду.

Жеребьевка пройдет в 10:00 по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20.

На жеребьевке будут присутствовать редакторы соответствующих средств массовой информации.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.