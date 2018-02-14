РИАМО - 14 фев. Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона состоится в среду, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона в Instagram.

«В мероприятии примут участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований региона, депутатский корпус, политические и общественные деятели, представители предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат», - говорится в сообщении.

Обращение начнется в 12:00. Прямая трансляция будет осуществляться на телеканале «360° Подмосковье».