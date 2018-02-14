РИАМО - 14 фев. После реконструкции в подмосковном городе Пушкино в среду планируют открыть кинотеатр «Облака», сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Четырнадцатого февраля состоится открытие кинотеатра «Облака» в городе Пушкино Московской области на месте бывшего кинотеатра «Победа».

Здание бывшего кинотеатра было реконструировано, на его месте возведен торгово-развлекательный центр «Победа» с современным кинотеатром на три кинозала вместимостью 151, 116 и 77 мест.

В день открытия состоится премьерный показ российской кинокартины. На открытии зрителей ожидает премьера художественного фильма «Лед».