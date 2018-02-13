РИАМО - 13 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства школы на 600 мест в подмосковном Серпухове, объект будет готов к работе в третьем квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется кирпичная кладка наружных стен и парапета. Рабочие приступили к устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Строительство в графике. <…> Плановое завершение строительства в третьем квартале 2018 года», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев, новое образовательное учреждение, рассчитанное на 600 учащихся, будет построено в микрорайоне Ивановские дворики города Серпухов.

В четырехэтажном здании помимо учебных помещений начальной, средней и старшей ступени будут лаборатории, классы для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы. Общая площадь объекта составит 9,65 тысячи квадратных метров.

«Кроме того, предусмотрено размещение столовой с пищеблоком, двух спортивных залов с подсобными помещениями, актового зала на 300 мест, библиотеки с медиатекой, медицинских, административных и технических помещений, мастерских», - добавляется в сообщении.

На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону с беговыми дорожками, футбольное поле, установят спортивное оборудование и детские игровые комплексы, а также зону отдыха и учебно-опытную зону.

Заказчиком строительства выступает управление архитектуры и строительства администрации Серпухов.