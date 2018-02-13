РИАМО - 13 фев. Суд приговорил бывшего руководителя администрации одного из поселений Коломенского городского округа к обязательным работам за неоплаченные штрафы Госадмтехнадзора Московской области, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Бывший руководитель администрации одного из поселений Коломенского городского округа приговорен к обязательным работам за неоплаченные штрафы, выписанные территориальным отделом Госадмтехнадзора», - сказала Витушева.

По ее словам, ранее в ходе проведенных надзорных мероприятий, инспекторами были выявлены нарушения в содержании территории и объектов. В частности, инспекторы зафиксировали скопления мусора на обочине автомобильной дороги, переполненный контейнер и навалы мусора вокруг него, повреждение покрытия детской площадки и замусоренность мест для детских игр.

За наличие нарушений, ответственному за поддержание чистоты и порядка чиновнику были выписаны четыре штрафа на общую сумму 65 тысяч рублей. Однако оплачивать назначенные штрафы мужчина отказался. По истечение отведенного законом срока, материалы дела были переданы в судебные инстанции.

«Рассмотрев материалы дела, и приняв к сведению, что на данный момент привлеченный к ответственности был безработным, суд принял решение назначить наказание в виде 20 часов обязательных работ по каждому постановлению, то есть в сумме – 80 часов», - добавила руководитель Госадмтехнадзора региона.