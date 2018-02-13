РИАМО - 13 фев. В Москве прошли чемпионат и первенство России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по итогам соревнований сборная Подмосковья заняла второе место в общекомандном зачете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 17 субъектов России. По результатам соревнований определились сильнейшие, которые представят страну на чемпионате и первенстве Европы в Болгарии и на чемпионате и первенстве мира в Турции.

«Сборная Московской области заняла второе место на чемпионате и первенстве России по армрестлингу», - отмечается в сообщении.

Так, в очередной раз подтвердил звание сильнейшего «рукоборца» России подмосковный спортсмен Константин Рабинович. Он победил в весовой категории (Арм 1, 55 килограммов) в соревнованиях как правой, так и левой руками и стал двукратным чемпионом России. Еще один представитель Подмосковья Роман Седых завоевал две золотые медали в весовой категории (Арм 2, 90 килограммов).

По две серебряные медали в общекомандную копилку сборной Московской области внесли Татьяна Килякова (Арм 1, 65 килограммов) и Роман Кругликов (Арм 2, 90 килограммов плюс).