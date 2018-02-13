РИАМО - 13 фев. Встречи однополчан, фотосессии и концерт пройдут в Москве 14 февраля в ознаменование очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти военных, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отметят в Москве. Торжественная встреча пройдет 14 февраля по адресу: улица Новый Арбат, дом 36. Собрание также приурочено к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана», - говорится в сообщении.

Программа начнется со встречи однополчан и фотосессий, а в 15:00 в большом конференц-зале гостей ждет концерт. Его участниками станут звезды российской эстрады: народный артист России Александр Розенбаум, заслуженные артисты России Диана Гурцкая и Юлия Панова, рок-музыкант Александр Маршал, актеры Антон Макарский и Виктория Морозова, певец и композитор Сосо Павлиашвили, актриса и певица Анна Семенович. Зрители также увидят выступления групп «Soprano Турецкого» и «Каскад». Ведущие концерта — народный артист России Александр Лазарев и актриса Анастасия Макеева.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля — в этот день в 1989 году был завершен вывод советских войск из Афганистана. С 2011 года 15 февраля вспоминают военнослужащих, которые проявили самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

По подсчетам историков, в период после Великой Отечественной войны 1,5 миллиона наших соотечественников принимали участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие входили в состав миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии.