РИАМО – 13 фев. Причиной возгорания в гостинице «Космос» на проспекте Мира в Москве могло стать нарушение правил пожарной безопасности врачом, ставившей банки пациентке, сообщает в среду «Интерфакс».

«Как установлено, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности: сотрудница медицинского кабинета на 15-м этаже гостиницы ставила банки клиентке, используя огонь. Во время процедуры у женщины выпала из рук банка со спиртом, которая вспыхнула при соединении с огнем», - сказал собеседник агентства.

Пожар в одном из номеров на 15-м этаже гостиницы «Космос» возник днем 12 февраля. Пожару был присвоен второй – повышенный ранг сложности. В 13:52 возгорание было локализовано и вскоре потушено. Из здания эвакуировали более 350 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Видео пожара в гостинице «Космос» в Москве>>