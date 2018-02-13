РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет на выезде с ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода 1 марта в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского ХК.

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с нижегородским «Торпедо» на выезде 1 марта в последнем матче текущего сезона чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» и начнется в 19:00. Данный матч станет последней игрой в чемпионате для подольской команды.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата КХЛ подольский «Витязь» находится на 11 строчке с 63 очками в конференции «Запад». ХК «Торпедо» в той же конференции на пятом месте с 87 очками.