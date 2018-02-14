РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников примет жителей городского округа в среду с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергей Овчинников проведет прием граждан в среду. Традиционно прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом 84, в кабинете для приема граждан с 17:00 до 20:00.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов.