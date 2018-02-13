РИАМО – 13 фев. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров считает, в механизме завышения цен в определенные моменты нет ничего преступного, так как по таким правилам живет весь мир.

Депутаты Госдумы ранее поддержали инициативу о введении запрета для операторов, осуществляющих онлайн-продажу товаров и услуг – они больше не смогут отслеживать операционную систему пользователя для определения цены. Предложение было направлено Молодежным парламентом при Госдуме. Там рассказали о случаях, когда онлайн-продавцы, к примеру, авиабилетов, устанавливают более высокие цены на тот же рейс, если человек пользуется iOS, а не смартфоном на Android.

«Во всем мире существуют системы, которые на больших интернет-сайтах позволяют устанавливать разные цены. Например, во время плохой погоды. Когда идут дожди – всем нужны зонты, а их ограниченное количество, поэтому в этот они момент повышаются в цене. Или другой пример, когда есть высокий спроси на авиабилеты, улетят те клиенты, которые заплатят больше. Это абсолютно нормально – по таким правилам живет весь мир», - заявил радио «Комсомольская правда» Федеров.

Ранее похожие претензии возникали у Федеральной антимонопольной службы к программам-агрегаторам такси. В ведомстве были не довольны тем, что перевозчики повышают цены во время непогоды и больших заторов в городе.

Сами таксисты отметили, что программа корректирует цены автоматически, так как пробки приносят водителям убытки.