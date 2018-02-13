РИАМО - 13 фев. Специалисты не зафиксировали случаев завышения цен в подмосковных гостиницах на период проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Ростуризм ранее зафиксировал новые случаи завышения цен в отелях на период матчей предстоящего ЧМ-2018. Ведомство дополнительно выявило 69 гостиниц, где, по мнению чиновников, на время мирового первенства установлены неоправданно высокие цены.

«Случаев завышения цен в отелях в Подмосковье зафиксировано не было. Жалоб также нет», – заявил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По мнению парламентария, дополнительного законодательного регулирования данного вопроса на сегодня не требуется. Постановление правительства, устанавливающее максимальную стоимость размещения в гостиницах городов и регионов, принимающих ЧМ-2018, имеет достаточную силу.

«Но нужно отметить, что в перечне к этому постановлению отсутствует наш регион. При этом, по названию документа, мы к нему относимся, поскольку у нас будут проживать команды чемпионата», – отметил он.

По словам Рожнова, в связи с этим в Подмосковье особое внимание уделяется данному вопросу.

«Ведется постоянный мониторинг. Проходят совещания соответствующих органов Москвы и Московской области, для того чтобы это в оперативном порядке отслеживать ситуацию. Подобные нарушения будут пресекаться», – добавил парламентарий.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».