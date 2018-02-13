РИАМО - 13 фев. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину за заведомо ложное сообщение о находившемся в автомобиле взрывном устройстве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что якобы в Москву движется автомобиль «ВАЗ-2109» с находящимся в нем взрывным устройством.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими ОМВД по району Внуково совместно с сотрудниками ФСБ России была установлена личность звонившего. Впоследствии он был задержан на территории данного района», - говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить реакцию правоохранительных органов и произвел данный звонок, указав в качестве заминированного собственный автомобиль.

В момент телефонного сообщения машина была припаркована по месту регистрации злоумышленника в одном из регионов РФ. Никаких опасных предметов в нем обнаружено не было.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанного поместили под подписку о невыезде.