РИАМО – 13 фев. На телеканалах и радио 26 февраля начнутся дебаты кандидатов на пост президента России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Дебаты кандидатов в президенты Российской Федерации на федеральных телеканалах будут начинаться в 8:10 утра. Дебатные дни стартуют уже 26 февраля. Эфир предоставят каналы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» и ОТР», - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

На телеканалах в дискуссию вступят одновременно все семь кандидатов, заявивших о намерении участвовать в дебатах.

Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента РФ Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), самовыдвиженца Владимира Путина, Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Бориса Титова («Партия роста»), Григория Явлинского («Яблоко») и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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