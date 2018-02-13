РИАМО - 13 фев. Жильцы многоквартирного дома в подмосковном Звенигороде, где произошло обрушение напольных плит из-за ремонта, начали возвращаться в свои квартиры на верхних этажах, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Во вторник утром в Звенигороде в квартале Маяковского, дом 9, корпус 1 обрушилось несколько напольных бетонных плит в квартире на первом этаже, где проводился ремонт. Жители дома не пострадали. Характер повреждения не требовал экстренной эвакуации жителей дома, поэтому управляющая компания перевезла их в безопасное место, в ближайший спортивный комплекс «Звезда». Всего в здании проживают 152 человека.

«Решение о возвращении жителей верхних этажей (со второго по пятый) принято в результате подписанного комиссией по чрезвычайным ситуациям протокола. Жители первых этажей – 32 человека – разместили в пансионате за счет муниципалитета. Им предоставлены ночлег и питание», - говорится в сообщении.

После укрепления плит опорами со стороны подвала в среду будут продолжены работы по выявлению причины разрушения бетонных плит.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг – воды, теплоснабжение и канализации – в доме не прекращалось. Конкретные причины произошедшего будут установлены в течение нескольких дней после проведения дополнительного обследования специалистами.