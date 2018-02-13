РИАМО - 13 фев. В пятницу, 16 февраля, в парке спортивного отдыха имени Ларисы Лазутиной в подмосковном Одинцове пройдет спартакиада с участием воспитанников подмосковных детских домов, в мероприятии примут участие порядка сотни детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Около 100 ребят получат возможность увидеть мастер-класс Олимпийской чемпионки, первого заместителя председателя Московской областной думы Ларисы Лазутиной и вместе с ней пробежать по лыжной трассе». Также поддержит детей-сирот министр образования региона Марина Захарова», - говорится в сообщении.

Выдающимся участникам вручат кубки в отдельных номинациях. После спартакиады все участники отпразднуют Масленицу – подготовлены тематическая анимация, угощения, полевая кухня, и, конечно же, чаепитие с блинами.