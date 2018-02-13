РИАМО - 13 фев. В текущем году в Подмосковье проведут конкурс среди сельских учреждений культуры и их работников, лучшие из которых будут поощрены денежными премиями, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства культуры Московской области.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» провести конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2018 году», - говорится в документе.

Согласно положению о конкурсе, он пройдет в три этапа. Прием документов осуществляется по 12 марта, рассмотрение документов продлится с 12 по 21 марта. Затем будут определены лучшие сельские учреждения культуры, а также лучшие работники коллективов учреждений-победителей.

По итогам конкурса 17 лучших сельских учреждений культуры Московской области получат по 100 тысяч рублей. 33 лучших работника будут поощрены премией в размере 50 тысяч рублей.

Конкурс проводится для стимулирования внедрения новых форм и методов работы в деятельность сельских учреждений культуры, развития их материально-технической базы, повышения престижа профессии работника культуры в обществе, вовлечения широких масс, особенно подрастающего поколения, в культурную жизнь.